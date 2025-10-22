إخماد حريق منزل في حي الأربعين بالسويس

سيطرت الحماية المدنية في السويس على حريق في منزل بحي الأربعين، قبل امتداده للوحدات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو ضحايا.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية في السويس تلقت بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق في مدخل منزل كائن بأخر شارع الورش بمنطقة الألبان القديمة بحي الأربعين، وحال ذلك دون خروج السكان وعلى الفور وجه مدير الحماية المدنية سيارتين إطفاء لموقع البلاغ.

وجرى فصل التيار الكهربي عن المنزل والتعامل مع الحريق، الذي بدأ بمدخل المنزل، وجرى السيطرة على النيران قبل امتدادها للشقق بالعقار فضلا عن المنازل المجاورة.

وأفادت المعاينة بأن الحريق نشب في ثلاجة كانت في مدخل العقار، وامتدت النيران إلى أخشاب ومخلفات ببير السلم، وتم الانتهاء من أعمال التبريد بموقع البلاغ.