إعلان

إخماد حريق منزل في حي الأربعين بالسويس

كتب : حسام الدين أحمد

02:42 م 22/10/2025

النار التهمت الاخشاب بمدخل المنزل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيطرت الحماية المدنية في السويس على حريق في منزل بحي الأربعين، قبل امتداده للوحدات المجاورة، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات أو ضحايا.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية في السويس تلقت بلاغا من الأهالي يفيد نشوب حريق في مدخل منزل كائن بأخر شارع الورش بمنطقة الألبان القديمة بحي الأربعين، وحال ذلك دون خروج السكان وعلى الفور وجه مدير الحماية المدنية سيارتين إطفاء لموقع البلاغ.

وجرى فصل التيار الكهربي عن المنزل والتعامل مع الحريق، الذي بدأ بمدخل المنزل، وجرى السيطرة على النيران قبل امتدادها للشقق بالعقار فضلا عن المنازل المجاورة.

وأفادت المعاينة بأن الحريق نشب في ثلاجة كانت في مدخل العقار، وامتدت النيران إلى أخشاب ومخلفات ببير السلم، وتم الانتهاء من أعمال التبريد بموقع البلاغ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق منزل حي الأربعين السويس الحماية المدنية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مدبولي يحذر: زيادة البنزين "مش مبرر" لرفع الأسعار
الذهب يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي بمنتصف تعاملات اليوم
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا