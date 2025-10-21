أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقليوبية – الدائرة الثانية والأربعين – برئاسة المستشار محمد صالح عبد الوهاب محمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد قطب محمود حنفي ووائل سيد محمد غانم نائبي رئيس مجلس الدولة، حكمها اليوم الثلاثاء في عدد من الطعون المقدمة على قرارات استبعاد بعض المرشحين من كشوف الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظة القليوبية.

وقضت المحكمة برفض طعون أربعة مرشحين على قرارات استبعادهم من الكشوف الانتخابية، فيما قبلت طعن المرشح كريم عز العرب محمد إبراهيم وأمرت بإعادته إلى كشوف المرشحين بدائرة بنها وكفر شكر.

كما قررت المحكمة إحالة الطعن رقم 647 لسنة 27 ق إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، لكون المرشح على القائمة الوطنية.

وتضمنت الأحكام الصادرة رفض الطعون المقدمة من المرشحين محمد حسن رضوان أحمد، ومحمد شحتة فوزي مختار أبو تريكة، ومحمد أحمد محمد صادق، وفتحي رفاعي فتحي رمضان، وعلاء عماد علي صبيح، وأشرف جابر صالح، وخالد السيد عبد المحسن إبراهيم، واستمرار المرشحين المنافسين لهم في الكشوف الانتخابية.

فيما قبلت المحكمة الطعن المقدم من كريم عز العرب محمد إبراهيم وألغت قرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده، مع إعادته إلى الكشوف الانتخابية بدائرة بنها وكفر شكر.

كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المقامة من ماجد ميخائيل حكيم رزق وأحمد غنيم عبد الخالق غنيم ضد مصطفى مجاهد إلى القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.

يُذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت في جلستها السابقة الأحد الماضي أحكامًا برفض ثلاثة طعون أخرى مقدمة من مرشحين تم استبعادهم من كشوف الترشح بمحافظة القليوبية.