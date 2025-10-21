إعلان

إصابة شخصين في مشاجرة بالأسلحة داخل سوق قرية بكفر شكر

كتب : أسامة عبدالرحمن

02:42 م 21/10/2025

مشاجرة بالأسلحة البيضاء

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:


شهدت قرية أسنيت التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، مشاجرة حادة بالأسلحة البيضاء بين سائق توك توك وبائع خضروات داخل سوق، اليوم الثلاثاء، بسبب خلاف على أولوية المرور، ما أسفر عن إصابة الطرفين بجروح طعنية بالصدر، وتم نقلهما إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لتلقي العلاج اللازم.


تلقى اللواء مدير أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة داخل سوق قرية أسنيت، ووجود مصابين.


وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالفحص تبيّن أن المشاجرة نشبت بين كل من "محمد. أ. أ"، 46 عامًا، سائق توك توك، مصابًا بجرح طعني بالصدر من الجهة اليسرى، و"رضا. ع. ع"، 26 عامًا، بائع خضروات، مقيم بالقرية ذاتها، مصابًا أيضًا بجرح طعني في الصدر من الجهة اليسرى.


وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما كلفت الأجهزة الأمنية إدارة البحث الجنائي تحت إشراف اللواء محمد السيد، مدير الإدارة، بسرعة إجراء التحريات حول ملابسات الواقعة وظروفها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

