تموين جنوب سيناء تحسم الجدل بشأن زيادة أسعار السلع الغذائية والخبز الحر

كتب : رضا السيد

12:58 م 21/10/2025
قال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن أسعار السلع الغذائية بكافة مدن المحافظة ثابتة حتى الآن، ولم تتأثر بارتفاع أسعار الوقود التي جرى الإعلان عنها منذ أيام، مؤكدًا أن المديرية تضخ كميات كبيرة من مختلف السلع داخل المنافذ التابعة للمديرية والبالغ عددها 28 منفذ على مستوى المحافظة، لبيعها للمواطنين بأسعار ما قبل زيادة الوقود.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أنه يجري شن حملات مكثفة على جميع المحلات التجارية "غذائية وغير غذائية" بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لمتابعة الأسعار بشكل يومي، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بالتأكد من التزام جميع التجار بإعلان التسعيرة، وعدم رفع الأسعار، والحد من جشع واستغلال بعض التجار للمواطنين.

وأضاف أن أسعار الخبز في المخبز الحرة وغير المدعمة ثابتة حتى الآن، مؤكدًا أن المديرية لديها مخزون استراتيجي من مختلف السلع يكفي لمدة 3 شهور، مما يسهم بدرجة كبيرة في عدم رفع الأسعار خلال هذه الفترة، كون المديرية تقوم بتغذية تجار الجملة والمنافذ التابعة لها بنفس الأسعار القديمة، وبالتالي لم يتأثر المواطنين حاليًا بزيادة أسعار الوقود.

فيديو قد يعجبك:



