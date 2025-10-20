محافظ المنوفية يلتقي أسرة الشاب "حسان" ضحية عقر الكلاب

المنوفية - أحمد الباهي:

استجاب اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، على الفور لاستغاثة أسرة الشاب "حسان" من مركز أشمون، والذي تعرّض لعقر كلب ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بعد تلقيه المصل اللازم بمستشفى أشمون العام.

وخلال لقائه بأسرة الشاب بمكتبه بالديوان العام، أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا بوكيل وزارة الصحة ومدير مستشفى حميات أشمون لمتابعة الحالة الصحية والاطمئنان على جودة الخدمات الطبية، موجّهًا بسرعة إجراء الفحوصات اللازمة ونقل الحالة إلى مستشفى أكثر تخصصًا إذا تطلّب الأمر، مع صرف دعم مالي عاجل للأسرة مراعاةً لظروفها المعيشية.

وكلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بعرض الحالة على أحد كبار استشاريي جراحة المخ والأعصاب للاطمئنان الكامل على وضع الشاب الصحي، مؤكدًا متابعته الشخصية لتطورات الحالة حتى تمام شفائه.

وشدد "أبو ليمون" على أن مكتبه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع أبناء المنوفية وتقديم الدعم الكامل للأسر الأولى بالرعاية وذوي الظروف الإنسانية الخاصة.

وأعربت أسرة الشاب عن خالص شكرها وتقديرها لمحافظ المنوفية على استجابته السريعة واهتمامه الإنساني بالحالة، مؤكدين أن هذه اللفتة خففت عنهم الكثير من المعاناة وأكدت حرصه الحقيقي على رعاية المواطنين.