القضاء الإداري يُعيد مرشحًا مستبعدًا إلى سباق انتخابات النواب بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية، اليوم الإثنين، حكمًا بإلغاء قرار استبعاد المرشح محمد عبد الحميد محمد عبد الرحمن من كشوف المقبولين لخوض انتخابات مجلس النواب 2025 عن الدائرة التاسعة بمركز الحسينية، وإعادة إدراج اسمه ضمن قوائم المرشحين، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وجاء الحكم في الدعوى رقم 1783 لسنة 31 ق، المقامة من المحامي بالنقض صلاح الحنفي نيابة عن موكله، ضد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزير العدل، ورئيس لجنة تلقي طلبات الترشح بمحكمة جنوب الزقازيق الابتدائية.

وأتى الطعن على قرار الاستبعاد الذي صدر بسبب عدم إرفاق شهادة الخدمة العسكرية ضمن أوراق الترشح، بينما أكد محاميه أن الشهادة كانت مرفقة بالفعل، وأعاد تقديمها أثناء نظر الدعوى، مطالبًا بإلغاء القرار وإعادة المرشح إلى السباق الانتخابي.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة الشرقية تضم 9 دوائر انتخابية تشمل مختلف مراكز ومدن المحافظة، مخصصة 21 مقعدًا بالنظام الفردي ومثلها بنظام القوائم، وقد أنهت لجان تلقي طلبات الترشح أعمالها الأربعاء الماضي بعد استقبال المرشحين على مدار ثمانية أيام متواصلة.