إعلان

تلميذة تستغيث بـ"نجدة الطفل" بسبب التنمر

كتب : حمدي سليمان

09:31 م 02/10/2025

تلميذة تستغيث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بني سويف - حمدي سليمان:


استجابت الجهات المعنية في بني سويف لاستغاثة تلميذة بالصف الأول الإعدادي، استخدمت خط نجدة الطفل (16000) للإبلاغ عن تعرضها للتنمر من زميلاتها داخل مدرستها بإدارة إهناسيا التعليمية.


وكان المجلس القومي للأمومة والطفولة قد تلقى البلاغ من التلميذة، وعلى إثره انتقل فريق من المجلس إلى المدرسة بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تقديم الدعم النفسي للتلميذة والتأكيد على ضمان عدم تكرار الواقعة.


وطالب فريق المجلس إدارة المدرسة بضرورة تكثيف اللقاءات التوعوية مع التلاميذ لحثهم على حسن التعامل ومنع كافة أشكال العنف أو التنمر داخل الفصول والمدرسة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تلميذة تستغيث نجدة الطفل التنمر بني سويف

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الرابعة في 2025