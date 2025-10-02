تلميذة تستغيث بـ"نجدة الطفل" بسبب التنمر

بني سويف - حمدي سليمان:



استجابت الجهات المعنية في بني سويف لاستغاثة تلميذة بالصف الأول الإعدادي، استخدمت خط نجدة الطفل (16000) للإبلاغ عن تعرضها للتنمر من زميلاتها داخل مدرستها بإدارة إهناسيا التعليمية.



وكان المجلس القومي للأمومة والطفولة قد تلقى البلاغ من التلميذة، وعلى إثره انتقل فريق من المجلس إلى المدرسة بشكل فوري لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تقديم الدعم النفسي للتلميذة والتأكيد على ضمان عدم تكرار الواقعة.



وطالب فريق المجلس إدارة المدرسة بضرورة تكثيف اللقاءات التوعوية مع التلاميذ لحثهم على حسن التعامل ومنع كافة أشكال العنف أو التنمر داخل الفصول والمدرسة.