إصابة زوجين في انفجار أسطوانة غاز بمنزلها في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب زوجان، اليوم الخميس، بحروق وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل مكون من طابقين بقرية الدعبوسي، التابعة لمركز دمنهور في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة سعد إسماعيل هندواي، 62 عاما، بحروق من الدرجة الأولى في الصدر والبطن والوجه والعانة والركبة والفخذين بنسبة 70%، وفاطمة محمد محمد منصور، 51 عاما، بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 40% بالوجه والذراعين والقدمين.

نقل المصابان إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.