إعلان

إصابة زوجين في انفجار أسطوانة غاز بمنزلها في البحيرة

كتب : أحمد نصرة

08:39 م 02/10/2025

إسعاف أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

البحيرة - أحمد نصرة:

أصيب زوجان، اليوم الخميس، بحروق وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، إثر انفجار أسطوانة غاز داخل منزل مكون من طابقين بقرية الدعبوسي، التابعة لمركز دمنهور في محافظة البحيرة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة سعد إسماعيل هندواي، 62 عاما، بحروق من الدرجة الأولى في الصدر والبطن والوجه والعانة والركبة والفخذين بنسبة 70%، وفاطمة محمد محمد منصور، 51 عاما، بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 40% بالوجه والذراعين والقدمين.

نقل المصابان إلى مستشفى دمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انفجار أسطوانة غاز إصابة زوجين في انفجار أسطوانة غاز قرية الدعبوسي بمركز دمنهور محافظة البحيرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
البنك المركزي يخفض سعر الفائدة 1% للمرة الرابعة في 2025