بالصور ـ سفير التشيك بالقاهرة يزور دير المحرق بأسيوط

استقبل اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، إيفان يوكل، سفير جمهورية التشيك بالقاهرة، يرافقه حرمه والسيدة لوسي شنبتيانكوفا، المستشارة الثقافية بالسفارة، خلال زيارة رسمية إلى المحافظة، شملت جولة بدير المحرق بمركز القوصية، أحد أبرز المعالم الدينية والأثرية في أسيوط، وإحدى محطات مسار العائلة المقدسة.

وتأتي الزيارة على هامش مشاركة السفير في ختام مشروع تدريبي لإحدى الجمعيات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يستهدف دعم الفتيات وذوي الهمم والعاملين بالمهن الصغيرة، وتعزيز فرص التأهيل والتشغيل.

رافق السفير خلال جولته بالدير كل من الدكتورة فاطمة عايد، مدير إدارة التعاون الدولي بالمحافظة، وعزة عبد العال، مدير إدارة خدمة المواطنين، حيث استمع إلى شرح مفصل حول التاريخ الأثري للدير، والتقط الصور التذكارية مع الآباء الرهبان والقيادات التنفيذية والأمنية بالقوصية.

وأكد المحافظ أن محافظة أسيوط تزخر بالعديد من المعالم التاريخية والدينية التي تعكس تنوع الحضارات، مشيرًا إلى أن دير السيدة العذراء بجبل درنكة والدير المحرق بالقوصية يمثلان محطتين بارزتين في مسار العائلة المقدسة. وأضاف أن قطاع السياحة يحظى باهتمام كبير من الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما له من دور محوري في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الإقبال السياحي، مؤكدًا أن مصر بلد الأمن والأمان وترحب بزوارها على مدار العام.

وكان محافظ أسيوط قد استقبل السفير إيفان يوكل والوفد المرافق له بمكتبه بديوان عام المحافظة، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات، ودعم الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتدريب الشباب، إلى جانب مشروعات إعادة تدوير الأجهزة الطبية والإلكترونية لخدمة الأنشطة التنموية.

يُذكر أن دير المحرق يقع على بعد 12 كيلومترًا غرب مدينة القوصية، وعلى مسافة 327 كيلومترًا جنوب القاهرة، و48 كيلومترًا شمال مدينة أسيوط.