إعلان

بينهم 4 أطفال.. الطب البيطري يبحث عن كلب ضال عقر 10 أشخاص في الفيوم

كتب : مصراوي

07:36 ص 19/10/2025

كلب ضال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الفيوم- حسين فتحى:

تسبب كلب مسعور فى إصابة أهالى قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بحالة من الزعر بعد قيامه بعقر 10 أشخاص بينهم أطفال.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم بإصابة 10 أشخاص بينهم 4 أطفال.

تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي المصل المضاد لعقر الكلاب.

وانتقل للقرية فريق من رجال الطب البيطري ورجال الأمن التابعين لقسم شرطة مركز الفيوم، للبحث عن الكلب الهارب للحقول المجاوره للمنازل.

وطالب الأهالى لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بشوارع قرية سيلا والطرق المؤدية لها، وأخطرت نيابة مركز الفيوم لتتولى التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كلب ضال الفيوم الطب البيطري كلب ضال يعقر 10 أشخاص في الفيوم أمن الفيوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سعر رغيف الخبز.. بيان مهم من التموين بعد تحريك أسعار السولار
الجونة السينمائي.. نجوم وحكايات اليوم الثالث من المهرجان (تغطية خاصة)