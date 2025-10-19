بينهم 4 أطفال.. الطب البيطري يبحث عن كلب ضال عقر 10 أشخاص في الفيوم

الفيوم- حسين فتحى:

تسبب كلب مسعور فى إصابة أهالى قرية سيلا التابعة لمركز الفيوم، بحالة من الزعر بعد قيامه بعقر 10 أشخاص بينهم أطفال.

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من العميد محمود أبو بكر مأمور قسم شرطة مركز الفيوم بإصابة 10 أشخاص بينهم 4 أطفال.

تم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام لتلقي المصل المضاد لعقر الكلاب.

وانتقل للقرية فريق من رجال الطب البيطري ورجال الأمن التابعين لقسم شرطة مركز الفيوم، للبحث عن الكلب الهارب للحقول المجاوره للمنازل.

وطالب الأهالى لظاهرة انتشار الكلاب الضالة بشوارع قرية سيلا والطرق المؤدية لها، وأخطرت نيابة مركز الفيوم لتتولى التحقيق.