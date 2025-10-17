بالأسماء.. 148 مرشحًا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب بالمنيا

محافظ البحيرة تشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة بمواقف دمنهور (صور)

المنيا - جمال محمد:

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الكشوف النهائية لأسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025 عن محافظة المنيا، والتي تُجرى المنافسة فيها على النظام الفردي داخل 6 دوائر انتخابية.

وبحسب ما ورد في الكشوف، تقدّم 148 مرشحًا بأوراقهم بنظام الفردي، فيما لا تزال فترة تلقي الطعون مستمرة حتى السبت المقبل.

وشهدت الدائرة الأولى ومقرها بندر ومركز المنيا ترشح 31 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد.

أما الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة سمالوط، فتضم 14 مرشحًا عن مركزي سمالوط ومطاي يتنافسون على مقعدين.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز وبندر مغاغة، ترشح 27 مرشحًا عن مراكز بني مزار ومغاغة والعدوة يتنافسون على 3 مقاعد.

بينما تضم الدائرة الرابعة ومقرها مركز وبندر أبو قرقاص 31 مرشحًا يتنافسون على مقعدين.

أما الدائرة الخامسة ومقرها مركز وبندر ملوي، فتضم 33 مرشحًا يتنافسون على 3 مقاعد.

وأخيرًا، الدائرة السادسة ومقرها مركز وبندر ديرمواس، وتضم 12 مرشحًا يتنافسون على مقعد واحد.