تصل إلى 16%.. زيادة تذاكر النقل العام والترام في الإسكندرية - مستند

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

اعتمد الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، التعريفة الجديدة لركوب أتوبيسات النقل العام والترام بالمحافظة، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بوزارة البترول بتحريك أسعار الوقود.

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، بلغت نسبة الزيادة في تعريفة أتوبيسات النقل العام ووسائل النقل الجماعي نحو 15 إلى 16%، على أن يتم إعلان الأسعار الجديدة وتعليقها بشكل واضح في جميع المواقف والمحطات.

وأوضح المحافظ أن قرار تحريك أسعار الوقود جاء استنادًا إلى المتغيرات العالمية في أسعار خام برنت وسعر الصرف، مشددًا على أهمية الالتزام الكامل بالأسعار الجديدة في جميع محطات الوقود ومنافذ توزيع الغاز.

ووجّه المحافظ بضرورة الإعلان الواضح عن التعريفة الجديدة في جميع المواقف والمحطات، مع إلزام السائقين بوضع ملصقات رسمية توضح خط السير والأجرة المقررة لكل وسيلة نقل، منعًا لأي تلاعب أو تقسيم غير قانوني لخطوط السير.

وشدد على الأجهزة التنفيذية المعنية ومديرية التموين بضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على محطات الوقود ومحال بيع أسطوانات البوتاجاز، للتأكد من التزام جميع الجهات بالأسعار المحددة، ومنع أي محاولات للاستغلال أو رفع الأسعار دون مبرر.