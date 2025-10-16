توقف قلبها مرتين ونجت بمعجزة.. تفاصيل إنقاذ فتاة بسوهاج من سم العقرب

نجح فريق طبي متخصص بمستشفى سوهاج العام، في إنقاذ حياة فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا، بعد تعرضها للإصابة بثلاث لدغات عقرب، كادت أن تودي بحياتها.

جاء ذلك برعاية الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف الدكتور إيهاب هيكل، مدير مستشفى سوهاج العام، وبقيادة الدكتورة عزة عمر حسن، مدرس واستشاري السموم بكلية طب سوهاج، والدكتور أحمد علي إسماعيل، مدرس واستشاري العناية المركزة بمستشفيات سوهاج الجامعية.

جرى تحويل الفتاة إلى مستشفى سوهاج العام من مستشفى طهطا العام في حالة حرجة للغاية، بعد تعرضها لثلاث لدغات عقرب "لدغتين في منطقة الصدر وواحدة بالذراع الأيسر"، حيث كانت تعاني من آلام شديدة، وقيء دموي، وتعرق غزير، وتسارع في ضربات القلب وصل إلى 210 نبضات في الدقيقة، إلى جانب نقص حاد في الأكسجين بالدم، وانخفاض بدرجة الحرارة، وبرودة شديدة في الأطراف.

وعند استقبال الحالة بقسمي التسمم والعناية المركزة، تم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ومنها أشعة الإيكو على القلب، التي كشفت عن التهاب حاد بعضلة القلب وانخفاض القوة الانقباضية إلى 40% نتيجة تأثير سم العقرب.

وبعد تقييم الحالة تم إدخالها على الفور إلى العناية المركزة، وخلال فترة العلاج توقفت عضلة القلب مرتين، وتمكن الفريق الطبي من إنقاذها عن طريق إجراء إنعاش قلبي رئوي ناجح، ثم توصيلها بجهاز التنفس الصناعي، مع إعطاء محفزات لعضلة القلب وأمصال وريدية بجرعات تدريجية ومتابعة دقيقة لإنزيمات القلب.

ووصل إجمالي عدد الأمصال التي تلقتها المريضة إلى 107 أمصال مضاد لسم العقرب، في رقم يعد من الحالات النادرة على مستوى الجمهورية.

وبجهود الفريق الطبي، تحسنت الحالة تدريجيًا، وتم فصلها من جهاز التنفس الصناعي بعد استقرار المؤشرات الحيوية، حتى تماثلت تمامًا للشفاء وغادرت المستشفى بصحة جيدة.

وأكد الدكتور إيهاب هيكل، أن ما تحقق يعد نموذجًا للتكامل بين أقسام المستشفى وجهود الأطباء المتخصصين، موجّهًا الشكر للفريق الطبي على أدائهم المتميز واستجابتهم السريعة التي أنقذت حياة المريضة في وقت حرج للغاية.