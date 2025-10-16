أختامها مزورة.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأقصر -صور

الأقصر - محمد محروس:

شنت مديرية الطب البيطري فى محافظة الأقصر، حملة تفتيشية موسعة استهدفت عدداً من المطاعم ومحلات الجزارة وثلاجات حفظ وبيع اللحوم والدواجن المجمدة بمختلف أنحاء مدينة الأقصر.

جاءت الحملة برئاسة الدكتور طارق لطفي مدير عام مديرية الطب البيطري، وبالتنسيق مع العميد عبد الحميد فرحات رئيس شرطة البيئة والمسطحات، وذلك في إطار الخطة الدورية لحماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء المتداول بالأسواق.

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أن أعمال الحملة أسفرت عن ضبط 45.5 كيلو جرام من اللحوم البلدية داخل أحد محلات الجزارة الواقعة شرقي مزلقان السكة الحديد بمدينة الأقصر، حيث تبين بعد الفحص أنها مذبوحة خارج المجازر الحكومية وعليها أختام مزورة على هيئة بطش حمراء، وتغيرت خواصها الطبيعية، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وأكد مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف، مع تحفظ الأجهزة المختصة على المضبوطات داخل إحدى الثلاجات المخصصة لحفظ اللحوم لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.

وأشار إلى أن مديرية الطب البيطري تكثف جهودها اليومية من خلال حملات مفاجئة ومستمرة تستهدف جميع مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من التزام محلات الجزارة والمطاعم والمجمدات بالاشتراطات الصحية والبيطرية، لافتًا إلى أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضمان وصول منتجات آمنة وسليمة للمستهلكين.

من جانبه، وجه محافظ الأقصر، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشديد الإجراءات على منافذ بيع اللحوم والدواجن والأسماك، مع تطبيق القانون بحزم على كل من يعبث بصحة المواطنين أو يتلاعب في تداول المنتجات الغذائية.