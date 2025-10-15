شاب يحاول إنهاء حياته بقرص الغلة في سوهاج

أقدم شاب على الانتحار، اليوم الأربعاء، لمروره بحالة نفسية سيئة بمنزل أسرته، بطهطا شمالي محافظة سوهاج.

تلقى مركز شرطة طهطا بلاغًا من مستشفى طهطا العام بوصول "إبراهيم. ز" 28 عامًا ويقيم بناحية قرية الجبيرات مصابًا بإعياء شديد، ادعاء تناول مادة سامة.

تبين من التحريات الأولية تناول المذكور قرص حفظ الغلال السام أثناء تواجده بمنزل الأسرة؛ لمروره بحالة نفسية سيئة، ونفت أسرته الشبهة الجنائية في الواقعة.

وتم تحويل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد؛ لخطورة حالته، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.