نهاية اليوم الرابع.. ارتفاع عدد مرشحي برلمان قنا إلى 85 شخصًا

جنوب سيناء - رضا السيد:

ترأس الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا بحضور السكرتير العام، ورؤساء المدن، ومديري المديريات، وممثلي الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستضافة مراسم توقيع اتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب في غزة، المقرر إقامتها بمشاركة عدد من قادة وزعماء العالم.

وشدد محافظ جنوب سيناء، على رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المدن، وخاصة مدينة شرم الشيخ، مع التأكيد على التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية والأمنية ومؤسسات الدولة، لضمان نجاح هذا الحدث التاريخي الذي يحظى باهتمام إقليمي ودولي كبير، ويجسد الدور المحوري لمصر في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.

كما وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال التجميل ورفع كفاءة المرافق العامة والطرق والميادين، وتكثيف أعمال النظافة والإضاءة، وتوفير أقصى درجات الانضباط، وحسن التنظيم لاستقبال الوفود الرسمية والإعلامية المشاركة في هذا الحدث العالمي.

وأكد مبارك، أن محافظة جنوب سيناء تواصل أداء دورها الوطني كجسر للسلام ومركز للحوار بين الشعوب، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ أصبحت كما وصفها رئيس الجمهورية أرض السلام ومهد الحوار والتقارب وواحة للأمان في قلب العالم.

وأكد المحافظ، أن كافة مؤسسات الدولة تعمل في تناغم تام استعدادًا لاستضافة هذا الحدث، مشيرًا إلى أنه أجرى جولة ميدانية في الساعات الأولى من صباح اليوم، لتفقد المواقع والمنشآت بمدينة شرم الشيخ والاطمئنان على اللمسات النهائية للاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف مصر والعالم.