بـ28 فيلمًا قصيرًا.. "الجزويت" يحتفل بتخريج دفعة من صناع السينما بالإسكندرية

فاز نادي الفيوم بالمركز الأول في بطولة كأس السوبر لكرة السلة كراسي متحركة للموسم الرياضي 2024 – 2025، التي انطلقت اليوم الجمعة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، والتي ينظمها الاتحاد المصري لكرة السلة كراسي متحركة.

ويتنافس في البطولة 4 أندية، وهم أكاديمية الحسن، نادي المحاربين، نادي الفيوم، نادي المنيا.

وتضمن جدول كأس السوبر لكرة السلة كراسي متحركة الذي تستضيفه المدينة الشبابية، 4 مباريات الأولى مباراة المركز الأول بين نادي الفيوم والمينا، والثانية مباراة المركز الثاني بين أكاديمية الحسن ونادي المحاربين، والثالثة مباراة المركز الثالث والرابع تكون بين الخاسر في مباراتين المركز الأول والثاني، والرابعة مباراة المركز الأول والثاني للفائز في المباراة الأولى والثانية.

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن نادي الغيوم حصد المركز الأول، وحصل على المركز الثاني مؤسسة الحسن، بينما حصل نادي المحاربين على المركز الثالث.

جدير بالذكر، أن المدينة الشبابية تحتضن كافة الأنشطة الرياضية الخاصة بالتمرينات لكافة الأعمار ومختلف الرياضيات، وتضم مبنى فندقي لاستقبال المشاركين في البطولات يتناسب مع مستخدمي الكراسي المتحركة، وصالة مغطاة، وملاعب "كرة، تنس"، وحمامات سباحة، حديقة أطفال، نادي صحي.