بسبب خلاف مالي.. مقتل طالب على يد صديقه بالخرطوش في شبرا الخيمة



القليوبية- أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة بهتيم بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جريمة مأساوية بعدما لقي طالب يبلغ من العمر 18 عامًا مصرعه بطلق ناري خرطوش على يد صديقه، إثر خلاف مالي بينهما على بيع دراجة نارية.

تلقى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغا من مستشفى ناصر العام بوصول الطالب "كريم. م. ع"، مقيم بمنطقة الخزف والصيني، مصابًا بطلق ناري بالكتف الأيسر والرقبة، وتوفي متأثرًا بإصابته.

بالانتقال والفحص، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شاب يُدعى "محمد. ح"، 17 عامًا، عاطل –مقيم بعزبة الصعايدة، إذ استدرج المجني عليه إلى منزله بمساعدة شقيقه الأصغر، بزعم أنه صديق له، ثم أطلق عليه عيارًا ناريًا من سلاح خرطوش أرداه قتيلًا في الحال.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بدافع الخلافات المالية، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق، مع التصريح بدفن جثمان الضحية عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.