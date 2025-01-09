"سيب ماما يا بابا".. مبيض المحارة أنهى حياة زوجته أمام أطفالها بـ 13 طعنة في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

استيقظ أهالي قرية بنوفر التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، في الساعات الأولى من فجر يوم الأحد الأخير من شهر إبريل العام الماضي، على أصوات صرخات واستغاثات، بعد أن أقدم زوج على إنهاء حياة زوجته بـ13 طعنة نافذة أمام أطفالها.

"سيب ماما يا بابا".. كانت هذه الكلمات يرددها الأطفال، من أجل التوسل إلى أبيهم كي يكف عن تسديد طعنات والتعدي على والدتهم، بحسب ما روته والدة المجني عليها، بأن ابنتها تدعى بسمة بكر وتبلغ من العمر 32 عاماً، وتزوجت منذ 10 سنوات من مبيض محارة بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ولديها 3 بنات أكبرهم 9 سنوات.

"خلصتلك عليها خليها جنبك بقى".. بتلك الكلمات تابعت الأم حديثها، بأن ابنتها كانت على خلاف مع زوجها، بسبب ضيق المعيشة وكثرة الشجار بينهما، وأن ابنتها تركت منزل الزوجية، وأتت للعيش مع والدتها، لحين استقرار الأوضاع، إلا أنها فوجئت بالزوج، يطرق باب المنزل في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد الأخير من شهر إبريل العام الماضي.

وتابعت الأم أن المتهم تسلل عبر النافذة، ولم ينتظر فتح باب المنزل، وتوجه إلى غرفة نوم زوجته وبجوارها أطفالها وانهال عليها بطعنات حتى تعالت صرخاتها وأطفالها، وبعد أن انتهى من فعلته وجهه حديثه إليها قائلا "خلصت لك عليها خليها جنبك".

وكانت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، قررت إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته أمام حماته وأطفالهما بعدة طعنات، بقرية بنوفر مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تعود أحداث الواقعة إلى نهاية شهر إبريل من العام الماضي بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغا يفيد وقوع جريمة قتل بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات وأنباء عن وفاة سيدة.

وتبين قيام مبيض محارة بإنهاء حياة زوجته وتدعي"بسمة.ا" 32 سنة، - ربة منزل داخل منزل والدتها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات، بـ 13 طعنة قاتلة فى أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما، وتم ضبط المتهم، وحبسه علي ذمة التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي أصدرت قرارها المتقدم بشأنه.