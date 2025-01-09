السيطرة على تسريب غاز بإحدى محطات الوقود فى الغربية

الغربية - مروة شاهين:

شهدت إحدى محطات الوقود بمدينة السنطة التابعة لمحافظة الغربية، تسريب غاز، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الوضع وغلق محابس المحطة قبل اشتعال النيران.

وكانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وفرضت كردونا أمنيا، وغلق الطريق أمام السيارات، وبعد السيطرة على تسريب الغاز، أُعيد فتح الطريق أمام حركة السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.