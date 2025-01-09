لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السيطرة على تسريب غاز بإحدى محطات الوقود فى الغربية

03:22 م الخميس 09 يناير 2025

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الغربية - مروة شاهين:

شهدت إحدى محطات الوقود بمدينة السنطة التابعة لمحافظة الغربية، تسريب غاز، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الوضع وغلق محابس المحطة قبل اشتعال النيران.

وكانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة بالواقعة، وانتقلت قوة أمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، وفرضت كردونا أمنيا، وغلق الطريق أمام السيارات، وبعد السيطرة على تسريب الغاز، أُعيد فتح الطريق أمام حركة السيارات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

0

الغربية محطات الوقود غاز قوات الحماية المدنية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جنوب سيناء تستقبل 27 ألف طالب وطالبة في امتحانات النقل السبت المقبل -فيديو

إعلان

إعلان

جوزيف عون.. الجنرال يكسب الرئاسة ويهزم "السيادة والدستور"
الفائدة وأقساط الدين وقروض جديدة.. أهم الأحداث الاقتصادية المرتقبة في 2025
كيف تفاعل المصريون مع عودة "البكالوريا"؟.. نقاش جاد ومنشورات ضاحكة
في الأسبوع الأول من 2025.. في الأسبوع الأول من 2025.. ارتفاع أسعار 16 سيارة جديدة بمصر