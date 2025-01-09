الزملوط يتابع ملفات تقنين أراضي 2006 بالوادي الجديد ويوجه بإعداد خطة عاجلة

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، اجتماعًا لبحث ملفات تقنين أراضي عام 2006، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد وعدد من التنفيذيين المعنيين وذلك استكمالًا لمتابعة أعمال منظومة التقنين والتصالح.

ووجه المحافظ بإعداد خطة أسبوعية للانتهاء من الإجراءات الخاصة بالمتقدمين بملفات تقنين عام 2006 "كراسة الشروط"، كما شدد على مراجعة مستحقات الدولة المالية الخاصة بهذه الملفات.

كما وجه المحافظ، بطرح الأراضي الفضاء بجوار المشروعات الاستثمارية أو المتداخلة معها للإيجار وفقا لآخر سعر تم إعلانه بالمزاد، والأولوية لتوسع المشروعات الجادة المجاورة، وبحث الموقف القانوني للبناء على الأراضي الزراعية داخل الحيز العمراني.