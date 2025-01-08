بدء تلقي الأعمال المشاركة في الدورة الأولى لفعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب

اسوان - إيهاب عمران:

أعلنت إدارة فعاليات أسوان السينمائية لأفلام الجنوب، عن إطلاق برنامج المسابقة الرسمية بعنوان "بانوراما أفلام جنوب مصر" ضمن فعاليات الدورة الأولى "دورة يوسف شريف رزق الله" والمقرر إقامتها في الفترة من 13 حتى 17 فبراير 2025.

تستهدف هذه المسابقة الرسمية تشجيع المواهب السينمائية من محافظات جنوب مصر، وتستقبل الأفلام القصيرة والطويلة، سواء كانت روائية أو تسجيلية، وتركز على الأفلام التي يكون أحد صُنّاعها (المخرج، المنتج، السيناريست) من جنوب مصر، بداية من محافظة بني سويف مرورًا بمحافظات الصعيد وحتى محافظة أسوان، أو الأفلام التي تناقش قضايا تخص جنوب مصر.

تبدأ إدارة الفعاليات في تلقي الطلبات من 8 حتى 22 يناير 2025.

يأتي هذا البرنامج في إطار دعم الفعاليات لصُنّاع أفلام جنوب مصر ومساعدتهم في التغلب على التحديات السينمائية العديدة التي تواجههم.

للتسجيل والالتحاق بالمسابقة، يرجى ملء الاستمارة التالية: