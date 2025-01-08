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محافظ جنوب سيناء يتابع جاهزية المعدات واستعدادها لمجابهة السيول والطوارئ - صور

07:08 م الأربعاء 08 يناير 2025
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    الاستعدادات
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    المحافظ يتابع الاصطفاف
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    الاصطفاف
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    متابعة الاصطفاف
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جنوب سيناء - رضا السيد:

تابع الدكتور خالد مبارك، محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، اصطفاف المعدات الثقيلة الخاصة بمجابهة السيول والطوارئ، من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ بمدينة شرم الشيخ، والتأكد من تمام جاهزية المعدات واستعدادها لمجابهة أي طارئ قد يحدث.

كما شهد إجراء تدريب ميداني على سيناريو تعرض مدن المحافظة لأمطار غزيرة أدت إلى حدوث سيل بمدينة أبورديس.

وقام مدير مركز العمليات وإدارة الأزمات، والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومديرى المديريات، كل على حدة، باستعراض الإجراءات العاجلة عند حدوث السيل، وأيضًا بيان عملي ميداني بالإجراءات التي من بينها إجلاء المصابين إلى مستشفى أبو رديس المركزي، ومدى استعداد المستشفى لاستقبال المصابين، وأيضًا إنشاء معسكر إيواء للمتضررين من السيول، ومدى استعداد الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بطور سيناء وشرم الشيخ بإدارة الأزمة والتنسيق بين الجهات المختلفة.

وقال المحافظ، إنه جرى التأكيد على رؤساء المدن بالاستعداد التام والتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني لمواجهة الكوارث والأزمات، واصطفاف المعدات والمركبات بمدن طور سيناء وشرم الشيخ.

وأوضح أن كافة الجهات المعنية مستعدة لتنفيذ الإجراءات المكلفة بها عند حدوث سيل، مؤكدًا أن تطبيق هذه التجربة يأتي في إطار التأكد التام لاستعدادات المحافظة ومدى جاهزية كافة الأجهزة التنفيذية بها، وسرعة التعامل الفوري واللحظي مع الكوارث والسيول والأمطار الشديدة.

وشدد على الجهات المعنية بضرورة أن تكون كافة محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف في حالة تأهب، إضافة إلى الاستعداد التام المستمر لاستقبال موسم الشتاء، لمواجهة أي احتمالات طارئة.

كما أكد على الاستمرار في تطهير مخرات السيول، وأماكن تصريف مياه الأمطار بكافة المدن مع وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة، والاستمرار في تطبيق التجربة أسبوعيًا، وتطبيق سيناريوهات مفاجأة للتجربة مع اختبار كل استعدادات الأجهزة بالمحافظة لتلك الظروف الطارئة، وتجربة جميع المعدات على الطبيعة للتأكد من حالتها الفنية، وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها، والتعامل مع هذه الكوارث والأزمات وإدارتها، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن، وأجهزة اللاسلكى الموزعة بجميع مدن وقرى المحافظة، لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم، وحماية ممتلكات الدولة.

محافظ جنوب سيناء مجابهة السيول والطوارئ لدكتور خالد مبارك الوطنية للطوارئ بشرم الشيخ
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