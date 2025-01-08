إمام مسجد بالمنوفية يعفو عن شاب حاول قتله ويرفض مليون جنيه فدية: لوجه الله

المنوفية- أحمد الباهي:

أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي بإمام مسجد في بركة السبع بمحافظة المنوفية، بعدما رفض مبلغ قدره مليون جنيه، تقرر تنفيذه بحكم جلسة عرفية بحضور جمع غفير، إذ قرر الشيخ العفو عنه والتسامح في محاولة قتله.

الشيخ جمال سلامة صاحب الواقعة كشف لموقع مصراوي تفاصيلها، مؤكدًا أن الحادثة كانت يوم 24 سبتمبر من العام الماضي (قبل أربعة أشهر)، وعقب صلاة الجمعة وخروج المصلين لاحظ شابا يمكث في مكانه، وأثناء أداء الشيخ لصلاة السُنة انهال عليه الشاب بثلاثة طعنات متتالية مُستخدمًا "مطواة"، وسبب له جروحا نافذة في الفخذين والجانب الأيمن.

اتخذت الواقعة شكلاً قانونيًا، غير أن أهلية الشاب سعت لإنهاء الخصومة، وتحدد يوم أمس لجلسة صلح مكونة من أهلية الطرفين؛ وفور الانعقاد، وجه الشيخ سؤالاً للشاب المعتدى ويُدعى "عمر"، قال له "هل تعرفني؟ فقال لا، قال ولما طعنتي؟ قال والله لا أعلم"، وعليه أنهى الشيخ الخلاف وأعلن العفو عنه قائلاً: "عفوت عنك لوجه الله".

وكشفت مصادر خاصة لمصراوي، أن الشاب من مدينة بركة السبع وتعرض لأزمة نفسية قبل عام، بعد فقد شقيقه، مما غيّر حالته واتزانه.