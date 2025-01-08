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"الدم غرق الشارع".. 10 صور ترصد ذبح مواطن لنسيبه أمام أعين المارة في سوهاج

08:47 ص الأربعاء 08 يناير 2025
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سوهاج- عمار عبدالواحد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمحافظة سوهاج، خلال الساعات الماضية، فيديو لمواطن يذبح نسيبه في الشارع العام أمام أعين المارة، وسط صرخات مدوية لشقيقة المجني عليه.

اتهمت ربة منزل زوجها، بذبح شقيقها، بسكين في الشارع بناحية قرية دار السلام شرقي محافظة سوهاج؛ بسبب خلافات المصاهرة.

البداية كانت بتلقي مأمور مركز شرطة دار السلام، إشارة من المستشفى المركزي، يفيد بوصول "نوح. ف"، 40 عامًا، ترزي مصابًا بجرح ذبحي بالرقبة، وتوفى عقب وصوله.

بالانتقال والفحص، اتهمت شقيقة المجني عليه "سومة"، 42 عامًا، ربة منزل، زوجها "أيمن. ز"، 46 عامًا، عامل، ويقيم دائرة المركز، بالتعدي على شقيقها المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، علي أثر مشادة كلامية بينهما؛ بسبب خلافات المصاهرة.

تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم "سكين"، بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات

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