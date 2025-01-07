العثور على جثة سيدة داخل منزلها ببنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

عثر أهالي قرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، على جثة ربة منزل داخل منزلها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية ساحل دجوى التابعة لمدينة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها والرائدان أحمد محسن عمارة ومصطفى الديب معاونا المباحث وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لربة منزل تقترب من الـ 60 عامًا وتعيش داخل منزلها ويتردد عليها زوج نجلتها لأخذ حصته من الخبز بموجب البطاقة التموينية.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمى لاتخاذ اللازم وانتداب الطب الشرعى لمعرفة سبب الوفاة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق