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رعب في شارع جمعية الإحسان.. العثور على جثة شاب ملقاة في قرية بالمنيا

03:10 م الثلاثاء 07 يناير 2025

جثة ارشيفية

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المنيا- جمال محمد:

عثر أهالي إحدى قرى مركز المنيا، اليوم الثلاثاء، على جثة شاب ملقاة في الشارع، وبها إصابات، وجرى التحفظ عليها بمعرفة الأجهزة الأمنية لوجود شبهة جنائية.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود بلاغ من أهالي قرية تلة التابعة لمركز المنيا بالعثور على جثة شاب في شارع جمعية الإحسان.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية وتبين أن الجثة لشاب يدعى "أ ج أ" 22 سنة، عامل، مقيم بالقرية، وبها علامات إصابات متفرقة بالجسم، ووجود شبهة جنائية.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، كما تم تشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لكشف غموض الواقعة.

العثور على جثة المنيا شارع جمعية الإحسان
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