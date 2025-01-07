بمناسبة عيد الميلاد.. محافظ سوهاج يوزع هدايا على أطفال بيت الرحمة- صور

سوهاج- عمار عبدالواحد:



وزَّع اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج اليوم الثلاثاء، هدايا وحلوى ومبالغ مادية "عيديات" على أطفال جمعية "بيت الرحمة" المسيحية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.



وقدم محافظ سوهاج ومرافقوه التهنئة لمطرانيات الأقباط الكاثوليك، الأرثوذكس، والإنجيلية بمدينة سوهاج.



ووجه "سراج" التهنئة للمواطنين من أبناء سوهاج بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن الشعب المصرى نسيج واحد، ولن يستطيع أحد النيل من وحدة وقوة الشعب المصري والتفافه حول قيادته السياسية، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط أبناء الشعب المصري.

جدير بالذكر أنه رافق المحافظ خلال جولته الدكتور محمد عبدالهادي، نائب محافظ سوهاج، اللواء علاء عبدالجابر، سكرتير عام المحافظة، وعلماء الأزهر والأوقاف.