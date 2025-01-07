حنيجل يبحث إمكانات افتتاح جامعة السويس الأهلية (صور)

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السويس - حسام الدين أحمد

زار الدكتور أشرف حنيجل، رئيس جامعة السويس، الدكتور ماهر مصباح، أمين المجلس الأعلى للجامعات الأهلية، لمناقشة الإمكانات المتاحة لافتتاح جامعة السويس الأهلية.

تأتي الزيارة في إطار السعي لتطوير التعليم العالي وتقديم برامج أكاديمية حديثة تلبي احتياجات سوق العمل.

أعرب رئيس الجامعة عن ترحيبه بالدكتور مصباح، الذي سبق أن شغل منصب أول رئيس لجامعة السويس، مؤكدًا أهمية التعاون لتحقيق أهداف التعليم العالي المشتركة.

شملت الزيارة تفقد مبنى مقر الجامعة الأهلية المقترح، حيث عرضت الإمكانات المادية والبشرية لجامعة السويس، واستعراض التجهيزات والبنية التحتية اللازمة. كما زار الوفد المعامل المركزية والمعمل المائي بكلية الثروة السمكية، حيث استعرض الدكتور أسامة قدور، عميد الكلية، إمكانات المعامل والتطويرات التي أجريت مؤخرًا.

تضمنت الجولة زيارة كلية الهندسة، حيث قدّم الدكتور سامح يحيى، عميد الكلية، شرحًا عن المعامل وما تقدمه من خدمات أكاديمية للطلاب والباحثين.

وفي ختام الجولة، زار الوفد كليتي الطب وطب الأسنان، بحضور الدكتورة دعاء سيد، عميد كلية الطب، والدكتور هاني شلبي، عميد طب الأسنان. واستعرض الحضور جاهزية المعامل والأجهزة ومدى ملاءمتها لتقديم خدمات أكاديمية متميزة.

أكد الدكتور حنيجل أهمية افتتاح جامعة السويس الأهلية لخدمة أبناء الإقليم، موضحًا أن الجامعة ستوفر برامج أكاديمية جديدة تؤهل الخريجين للعمل بكفاءة، وتسهم في رفع مستوى التعليم الجامعي وتقديم فرص تعليمية مميزة.