صاحبه قتله بالخطأ.. كشف غموض العثور على جثة شاب فى زراعات قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، غموض واقعة العثور على جثة شاب بها طلقات نارية وسط الزراعات في نجع العتامين، مركز قوص محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت مديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص مساء أمس يفيد بالعثور على جثة شاب يُدعى "كريم.م.أ"، يبلغ من العمر 32 عامًا بها إصابات طلق ناري وسط الزراعات في نجع العتامين مركز قوص.

وأوضحت التحريات الأولية، أن المتهم في الواقعة صديق المجني عليه قتله برصاصة خاطئة وسط الزراعات في نجع العتامين مركز قوص.

وجرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى قوص لحين ندب الطبيب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.