اختناق مسن وزوجته جراء تسرب غاز في منزلهما بالمنيا

المنيا - جمال محمد:

أصيب رجل مسن وسيدة باختناق إثر تسرب الغاز داخل منزلهما بمدينة بالمنيا، وجرى نقلها إلى المستشفى لإنقاذها.

وكانت الأجهزة الأمنية بالمنيا، تلقت إخطاراً بوجود حالتي اختناق لشخصين بمنطقة عزبة المصاص بحي غرب مدينة المنيا.

انتقلت الإسعاف إلى مكان البلاغ وتبين إصابة: "حسن .خ. أ"، 60 سنة، و"سيدة أ ص"، 48 سنة، باختناق بسبب استنشاق غاز داخل منزلهما.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.