الدقهلية تستثمر 2.9 مليار جنيه في دعم الشباب وتنمية المشروعات الصغيرة

الدقهلية-رامي محمود:

أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظة الدقهلية، منح 2 مليار و 936 مليون جنيه لأكثر من 22 ألف مشروع، في إطار المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية والذي يعرف باسم"مشروعك"، لإقامة مشروعات حقيقية تخلق فرص عمل جديدة وتعمل على توفير منتجات تناسب متطلبات السوق وتتيح منافسة نزيهة بين المشروعات لإنتاج أفضل المنتجات والسلع.

وأكد محافظ الدقهلية، أن دعم المحافظة للمشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" وضعها في المرتبة الرابعة على مستوى الجمهورية حسب تقرير وزارة التنمية المحلية، ويأتي المشروع باعتباره نافذة كبرى يستطيع الشباب الإطلال منها على المجتمع بإقامة مشروعات في مختلف المجالات يتم اختيارها بمعرفة المواطنين في قرى ومدن ومراكز وأحياء المحافظة.

وأضاف مرزوق أن ما تحقق من مكانة متميزة لمحافظة الدقهلية على مستوى الجمهورية في حجم القروض الممنوحة وعدد المشروعات المقامة، يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الخاصة بهم، والاستفادة من التمويل الذي توفره الحكومة لهم بشروط ميسرة، ويؤكد على حسن تعامل أصحاب المشروعات مع الأموال الممنوحة لهم من خلال مشروعك.

ومن جهته قال المحاسب عماد أبو زيد مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، إنه منح قروضا على مستوى المحافظة لـ 22 ألف و234 مشروعا، وفرت 112 ألف و608 فرصة عمل، منذ إطلاق المشروع في 2015، وحتى ديسمبر الماضي، واحتلت مراكز، المنزلة، وميت غمر، والسنبلاوين، وبلقاس، وأجا، أفضل خمسة مراكز من حيث عدد المشروعات وفرص العمل على مستوى المحافظة.