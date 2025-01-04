قبل فرحه بشهر.. وفاة مفاجئة لممرض شاب أثناء عمله في مستشفى بالغربية

الغربية - مروة شاهين

شهدت قرية منشأة الأوقاف، التابعة لمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، حالة من الحزن الشديد، بعد وفاة ممرض أثناء عمله في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة طنطا، وذلك قبل أسابيع قليلة من حفل زفافه.

وقال أحد الأهالي، إن المتوفى يدعى محمد رضا دياب مقيم بقرية منشأة الأوقاف، ويعمل ممرضًا بمستشفى خاص بطنطا، وتوفي صباح اليوم، نتيجة إصابته بأزمة قلبية، وهبوط حاد في الدورة الدموية، أثناء عمله، وذلك قبل شهر من إقامة حفل زفافه.