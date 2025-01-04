مصرع طفل سقط في بئر أسانسير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

عثر أهالي على جثة طفل بعد سقوطه في بئر مصعد اليوم السبت، بمساكن قباء بمنطقة قسم ثان كفر الشيخ.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من مأمور قسم ثان شرطة كفر الشيخ يفيد بتلقي القسم بلاغًا من أهالي بعثورهم على جثة الطفل "أنس.م.ع"، 6 أعوام، ويقيم بدائرة القسم داخل بئر مصعد بإحدى العمارات السكنية عقب سقوطه فيه.

انتقل ضباط مباحث القسم إلى مكان الواقعة محل البلاغ وبالفحص تبين أن أسرة الطفل كانت أسرته تبحث عنه واكتشفوا سقوطه داخل بئر المصعد خلال البحث عليه.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة التلميذ.