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بالصورـ نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسيوط

12:24 م السبت 04 يناير 2025
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  • عرض 13 صورة
    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات (4)
  • عرض 13 صورة
    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات (5)
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    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات (3)
  • عرض 13 صورة
    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات (6)
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    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات (8)
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    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات (9)
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    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات (7)
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    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات (11)
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    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان امتحانات (10)
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أسيوط ـ محمود عجمي:


تفقد الدكتور محمد عبدالمالك مصطفى، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم السبت، عدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2025/2024م بكليتي البنات الإسلامية والتجارة بنات؛ هدفت الزيارة إلى الاطمئنان على سير الامتحانات وضمان توفير كافة سبل الراحة للطالبات.

رافقه خلال الجولة الدكتور محمد عطاالله، عميد كلية البنات الإسلامية بأسيوط، والدكتورة خلود حسام حسانين، عميدة كلية التجارة بنات، والدكتورة إيمان مصطفى، والدكتورة علياء عبداللطيف، وكيلتا كلية التجارة بنات.

وأشاد نائب رئيس الجامعة بانتظام اللجان وهدوئها، والتزام القائمين على الامتحانات بتعليمات وإجراءات إدارة الجامعة برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود، التي تهدف إلى تيسير العملية الامتحانية وتهيئة المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.



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