بالصور ـ محافظ أسيوط يتفقد مصنع تدوير المخلفات بإسكندرية التحرير

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، مصنع تدوير المخلفات التابع للمحافظة بقرية إسكندرية التحرير بمركز أسيوط، وذلك للوقوف على سير العمل ومتابعة أعمال التطوير وزيادة الإنتاجية.

تأتي هذه الزيارة في إطار خطة المحافظة لتحسين منظومة النظافة وتدوير المخلفات، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، واللواء محمد عزت، رئيس مركز أسيوط، ومحمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر، مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم، والمهندس رجب محمود، مدير إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، بالإضافة إلى حسام عبد الوهاب، مدير مصنعي السماد العضوي بأسيوط والقوصية، ومصطفى فهمي، مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل من مدير المصنع حول الإنجازات المحققة، حيث تم تحقيق إنتاجية قياسية في ديسمبر 2024 بلغت 240% في إنتاج الوقود البديل والسماد العضوي، كما ارتفعت قيمة الإيرادات الناتجة عن أعمال التدوير إلى 550% مقارنة بما تم تحقيقه في يوليو من العام نفسه.

وتابع المحافظ أعمال تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي ووقود بديل، حيث تفقد المعدات والسيارات الحديثة المستخدمة في تحسين منظومة النظافة بالمحافظة. كما اطلع على ماكينات فرم المخلفات الزراعية الرطبة، وماكينات بلورة وتكسير البلاستيك، بالإضافة إلى مكابس الورق والبلاستيك والصاج. وأكد على ضرورة رفع كفاءة هذه الماكينات وإجراء الصيانة الدورية لها، بالتنسيق بين الورش الفنية بالمصنع وورش التعليم الفني الصناعي التابعة لمديرية التربية والتعليم.







