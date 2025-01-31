الهيئة العامة للرعاية تُقيّم أداء الخدمات الصحية في مستشفى رأس سدر -صور

جنوب سيناء – رضا السيد:

أجرى فريق الإشراف بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، جولة تفقدية بمستشفى رأس سدر ومركز طب أسرة رأس سدر، لتقييم أداء الخدمات الصحية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.

وتضمن فريق الإشراف ممثلين من الإدارات الهندسية، والشئون الإدارية، ومكافحة العدوى، والموارد البشرية، وتابع خلال الجولة سير العمل بالمستشفى والمركز بالعيادات المختلفة، والصيدلية، وغرف النفايات، وساحات الانتظار بالمستشفى والمركز، والتأكيد على جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتكثيف تواجد الأطقم الطبية، وكذلك مراجعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، والإجراءات العلاجية المتبعة وتطبيق السياسات المعتمدة، إلى جانب متابعة التسجيل الإلكتروني للبيانات الخاصة بالمرضى، لضمان تقديم خدمات صحية بشكل متكامل.

شملت الجولة أيضا تفقد فريق إدارة الشئون الإدارية للمستشفى ، ومراجعة تطبيق الضوابط الخاصة بتحصيل مقابل الزيارة وساحات الانتظار.

وقام الفريق بتقييم أداء الطاقم الطبي والإداري، وكذلك متابعة الكفاءة التشغيلية للأجهزة الطبية، وأيضا كفاءة المباني، وذلك إطار جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في متابعة سير العمل بشكل دوري داخل المنشآت الطبية، والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب المنتفعين وتلبية احتياجاتهم، بهدف تحقيق رؤية واضحة ومستدامة تخدم جميع المواطنين بالمحافظة.