انتفاضة المحافظات أمام معبر رفح دعمًا للقيادة السياسية ورفضًا لتهجير الفلسطينيين

حشود من الفيوم أمام معبر رفح في مليونية "لا للتهجير": ندعم قرارات الرئيس

مصراوي- فريق المحافظات:

انطلقت حشود من المواطنين من مختلف المحافظات في اتجاه معبر رفح، اليوم الجمعة، للتعبير عن دعمهم للقيادة السياسية ورفضهم القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وردد المشاركون هتافات "لا لا للتجهير"، مؤكدين التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشددين على موقف مصر الثابت في رفض أي محاولات للتهجير القسري للفلسطينين وإخراجهم من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد المحتجون دعمهم الكامل للجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الدولة المصرية لحل الأزمة، مشددين على ضرورة الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة في هذه المرحلة الحساسة، حفاظًا على الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني.

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