الإسماعيلية تواصل حملاتها لإزالة أوكار النباشين وتحسين المظهر الحضاري

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

كثفت محافظة الإسماعيلية جهودها لإزالة أوكار النباشين ضمن حملة موسعة نفذتها إدارة تنظيم المخلفات بالتعاون مع حي ثانِ وشرطة المسطحات والبيئة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات المحافظ اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال بإنهاء المظاهر العشوائية التي تعيق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري.

استهدفت الحملة إزالة تجمعات النباشين في مناطق موقف الفردوس، والسلم الأزرق، وعرايشية مصر، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار المخالفات.

كما شملت المرور على منطقة نادي الكهرباء وشارع شبين الكوم بحي ثالث لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة السابقة استجابةً لشكاوى المواطنين.

وأكدت المهندسة أميمة حفني محمد، مدير إدارة وحدة تنظيم المخلفات، استمرار الحملات لمنع عودة النباشين، مشيرةً إلى أن الوحدات المحلية تعمل على إزالة أي تجمعات غير قانونية بجوار صناديق القمامة، وذلك في إطار تنفيذ قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأوضحت حفني أن الحملات المتكررة أسهمت بشكل ملحوظ في تقليص هذه الظاهرة، مؤكدة أن الجهود مستمرة للقضاء عليها نهائياً، بما يعزز النظافة العامة ويحقق بيئة حضارية آمنة للمواطنين.