5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات متفرقة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدخل طريق "بني سويف - الزعفرانة" الجديد.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بمدخل طريق "بني سويف - الزعفرانة" الجديد، تستقلها أسرة مكونة من 5 أشخاص، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف، ونقل المصاب,ن إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "محمد.م.ع"، 38 عامًا، مرشد سياحي، و زوجته "لمياء.أ.ح"، 32 عامًا، وبناتهما "مرام" 9 أعوام، و"مروان"، 11 عامًا، و "ميرال" 4 أعوام، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.