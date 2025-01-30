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5 مصابين في انقلاب سيارة ملاكي ببني سويف

05:02 م الخميس 30 يناير 2025

حادث انقلاب سيارة ملاكي - ارشيفية

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بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، بإصابات متفرقة، اليوم الخميس، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمدخل طريق "بني سويف - الزعفرانة" الجديد.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي، بمدخل طريق "بني سويف - الزعفرانة" الجديد، تستقلها أسرة مكونة من 5 أشخاص، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف، ونقل المصاب,ن إلى أقرب مستشفى.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، و تبين أن الحادث أسفر عن إصابة "محمد.م.ع"، 38 عامًا، مرشد سياحي، و زوجته "لمياء.أ.ح"، 32 عامًا، وبناتهما "مرام" 9 أعوام، و"مروان"، 11 عامًا، و "ميرال" 4 أعوام، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات متفرقة.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقى العلاج اللازم، و تحرر محضر بالواقعة.

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انقلاب سيارة ملاكي بني سويف حوادث الطرق
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