من "تحسس وملامسة" إلى "اعتراف".. تفاصيل جريمة أب تحرش بابنته الرضيعة في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامه بالتحرش بابنته البالغة من العمر سنة وشهرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ابراهيم عبد الشافي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد عاطف مشالي، والمستشار نبيل عاطف ابو زينه، والمستشار أحمد حنفي عبد الجواد، وكيل النيابة محمد المسيري، وسعيد عبد العظيم يعقوب، سكرتير الجنايات.

ترجع وقائع القضية المقيدة برقم 25662 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة المنتزة أول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزه أول يفيد ببلاغ من والدة المجني عليها، بقيام المتهم بالتعدي عليها داخل الشقة محل سكنهم بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات ورود بلاغ من "ش.م.م" مدرسة، بقيام زوجها "ي.م.أ" عاطل، بتحسس وملامسة مواطن العفة من نجلتها المجني عليها "ا.ي.م" تبلغ من العمر سنة وشهرين، وهتك عرضها.

وكشفت والدة الطفلة، وجود التهابات في جسد الطفلة المجني عليها، وبإجراء التحقيقات والعرض على الطب الشرعي تبين صحة البلاغ، واعترف الزوج بالواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.