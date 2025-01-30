كوكتيل حشيش وشابو.. ضبط عاطل بكمية مخدرات وسلاح في الأقصر

الأقصر- محمد محروس:



ألقت أجهزة الأمن بالأقصر، القبض على عاطل بحوزته كمية متنوعة من المواد المخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة قسم شرطة الأقصر.



تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن يفيد بضبط "م.س" يبلغ من العمر 30 عاما، عاطل، مقيم بناحية أبو الجود دائرة بندر شرطة الأقصر، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الأقصر من إلقاء القبض على العاطل وبحوزته بندقية خرطوش، و100 طلقة، 2.5 كيلو حشيش، 300 جرام شابو، 500 قرص مخدر، هاتف محمول، 5 آلاف جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار بها، والسلاح الناري والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، والهاتف المحمول وسيلة الاتصال مع عملائه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الاثمة.



جرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر .

