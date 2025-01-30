"معركة السيوف".. مقتل سائق بسبب ركنة سيارة بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

قُتل سائق على يد مندوب مبيعات فى منطقة السيوف، شرقي الإسكندرية، إثر مشاجرة نشبت بينهما بسبب الخلاف على ركن سيارة بمنطقة السيوف.

تلقى اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، يفيد ورود بلاغ من مستشفى شرق المدينة، بوصول "محمد.ع.خ"، 69 عاما، سائق ومقيم شارع الفنان محمد عثمان منطقة السيوف بدائرة القسم، مصاب بكدمة في الرأس وتوفي فور وصوله.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم إلى المستشفى وتبين من الفحص، حدوث مشادة كلامية بين المتوفى والمدعو "محمود.خ.ر"، 53 عاما، مندوب مبيعات، مقيم بذات العنوان، بسبب اعتراض الأخير على قيام الأول بإيقاف سيارته أمام العقار سكنهما.

وأضافت التحقيقات أن المشادة تطورت إلى مشاجرة، تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب بالأيدي محدثاً إصابته المنوه عنها.

وبحسب شهود العيان، شعر المجني عليه عقب انتهاء المشاجرة بحالة إعياء فتوجه إلى المستشفى، إلا أنه توفى فور وصوله إليها متأثرا بإصابته.

ألقى ضباط المباحث القبض على المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة، وتبين إصابته بجرح رضي بالرأس، وأضاف بأن المتوفى أحدث إصابته المنوه عنها أثناء المشاجرة.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الرمل ثان، وباشرت النيابة العامة للتحقيق.