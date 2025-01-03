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فحص 1048 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

02:12 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 15 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 15 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 15 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 15 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 15 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 15 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 15 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 15 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 15 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 15 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 15 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 15 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
  • عرض 15 صورة
    قافلة طبية ببني سويف
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بني سويف-حمدي سليمان:
نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقد جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1048 مواطنا في 7 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، عظام، أسنان" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 146 تحليل دم و طفيليات، و 6 حالات أشعة، فضلا عن استصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت تخصصات "الالتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، والأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة)، وأورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدات الحوامل، و الأطفال، وكبار السن.

بني سويف قافلة طبية الخدمة الطبية
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