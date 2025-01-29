محافظ الإسماعيلية يتفقد مشروعات التطوير ورصف الطرق - صور

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

أجرى اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء، جولة ميدانية تفقد خلالها سير العمل في عدد من المشروعات الحيوية بالمحافظة، شملت إنشاء السوق الحضري بحي أول، وتطوير ورصف عدة طرق رئيسية لتحسين البنية التحتية وتسهيل الحركة المرورية.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء طارق محمود اليمني، السكرتير العام المساعد للمحافظة، الدكتور علي حطب، مدير المكتب الفني للمحافظة، العميد وائل حمزة، رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المهندس أحمد الشيمي، مدير عام مديرية الطرق والنقل، الدكتورة رشا فرحان، مدير مكتب متابعة المحافظ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

استهل محافظ الإسماعيلية جولته بتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري بحي أول، والذي يضم 118 محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى مكاتب إدارية وأمنية، كافتيريا، مسطحات خضراء، ممرات إنترلوك، دورات مياه للرجال والسيدات، وموقف سيارات. ومن المقرر افتتاح السوق خلال الربع الأول من العام الجاري، ليكون بديلًا حضاريًا للباعة الجائلين، ويساهم في القضاء على العشوائيات والتعديات على الطرق العامة.

واصل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير طريق أم كلثوم، الذي يربط بين قرية نفيشة ودوران مستشفى الحميات، ضمن خطة توسعة وتأهيل الطرق بالمحافظة. كما تابع الأعمال الجارية لرصف وتطوير طريق السحارة “المقابر” بمنطقة أبو عطوة، بنطاق قرية نفيشة، والذي يشهد أعمال توسعة وتأهيل لضمان سيولة مرورية وأمان أكبر للمواطنين.

وخلال جولته، حرص المحافظ على التفاعل مع المواطنين، حيث استمع إلى طلباتهم وشكاواهم، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدراسة مطالبهم وتنفيذها في إطار القوانين والإمكانيات المتاحة، بما يحقق الصالح العام.

اختتم المحافظ جولته بتفقد مسار الطريق المقترح رصفه بمنطقة الحمادات، والذي سيربط بين طريق عزبة آدم وميدان الملك فهد بنهاية طريق البلاجات، مما يسهم في تحسين الربط بين المناطق السكنية والخدمية بالمحافظة.

تأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص محافظة الإسماعيلية على متابعة تنفيذ المشروعات التنموية، وضمان سرعة إنجازها وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.