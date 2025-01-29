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6 قرارات عاجلة من محافظ الدقهلية خلال جولته فى المنصورة

04:11 م الأربعاء 29 يناير 2025
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    محافظ الدقهلية خلال جولته فى المنصورة (1)
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    محافظ الدقهلية خلال جولته فى المنصورة (3)
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    محافظ الدقهلية خلال جولته فى المنصورة (4)
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    محافظ الدقهلية خلال جولته فى المنصورة (2)
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    محافظ الدقهلية خلال جولته فى المنصورة (6)
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    محافظ الدقهلية خلال جولته فى المنصورة (5)
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    محافظ الدقهلية خلال جولته فى المنصورة (7)
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الدقهلية- رامي محمود:

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة حمام السباحة بمديرية التربية والتعليم.

ووجه المحافظ الدكتور أشرف العربي وكيل الوزارة بمتابعة سرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة الحمام ليكون جاهزا للاستخدام وتقديم الخدمات المطلوبة.

كما وجه المحافظ بتركيب مقاعد بلاستيكية بالمدرجات بدلا من الدرجات الخرسانية حفاظا على المترددين والجماهير، كما وجه بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتغيير مياه حمام السباحة.

كما تفقد محافظ الدقهلية شارع الجلاء والتقى المواطنين وعمال النظافة واستمع إليهم ووعد بتلبية مطالبهم.

ووجه المحافظ رئيس حي غرب برفع مخلفات الهدم وتجمعات القمامة في القطع الفضاء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أصحابها، وتكثيف أعمال النظافة ورفع أي تجمعات أولا بأول، إلى جانب المتابعة اليومية لأعمال منظومة النظافة بنطاق الحي والحفاظ على مستوى النظافة اللائق الذي تحقق على مستوى المدينة واستمرار المظهر الحضاري للمدينة.

وتفقد محافظ الدقهلية منطقة الزعفران وابن زيد، ووجه رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، بسرعة توزيع الحاويات المعدنية المخصصة لجمع القمامة على المنطقة ورفع التراكمات والمخلفات ورفع مستوى النظافة بالمنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخلفات الهدم وتراكمات القمامة بالقطع الفضاء.

كما تفقد محافظ الدقهلية موقع إنشاء محطة رفع الصرف الصحي بالزعفران وابن زيد، والتي تقام على مساحة 618 متر لخدمة المنطقة، وشدد على الالتزام بالمواصفات والمدة الزمنية المحددة، مؤكدا أنه يتابع بشكل شخصي مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات.

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محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق الدقهلية تطوير حمام السباحة مديرية التربية والتعليم
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