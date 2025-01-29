إغلاق كوبرى خزان أسوان القديم لإجراء أعمال الصيانة الدورية

أسوان – إيهاب عمران:

عقد المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، اجتماعًا تنسيقيًا لتحديد المهام والتكليفات للجهات المختصة بشأن إغلاق كوبرى خزان أسوان القديم من أجل إجراء أعمال الصيانة الدورية له بدءًا من 5 فبراير المقبل حتى انتهاء أعمال الصيانة، على أن يتم تحويل الحركة المرورية بشكل كامل على محور وكوبرى بديل خزان أسوان الحر، وتم التأكيد على تكثيف وضع اللوحات الإرشادية والإنارة بمختلف المداخل والمخارج الخاصة به.

وقال المهندس عمرو لاشين، إنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان، جرى التنسيق المسبق لتحقيق التكامل بين كافة الجهات المعنية من أجل تسهيل الحركة المرورية للمواطنين والأفواج السياحية الزائرة للمحافظة، موضحاً أنه سيتم مراعاة عدم التأثير على خدمات سيارات السيرفيس للمترددين على مناطق صحارى والجامعة وغرب سهيل والخزان دون تغيير فى خطوط السير، مع توجيه السيارات لنقل المواطنين إلى منطقة الباتنيول والمركز الثقافى الأفريقى، فضلاً عن انتظام حركة الحافلات السياحية ومختلف وسائل النقل المتجهة إلى مطار أسوان الدولى أو المزارات المتنوعة بالسد العالى ورمز الصداقة.