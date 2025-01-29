الفتاة المتهمة بإلقاء رضيعتها في "المنور": "أبويا طردني من البيت واتجوزت عرفي"

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أدلى الشاب والفتاة المتهمين بإلقاء رضيعة بمنور بعقار في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، باعترافاتهما أمام جهات التحقيق.

وقال المتهمان، إنهما تزوجا عقب إقامة علاقة غير شرعية وحملها في الطفلة، وإنهما كانا مخطوبين منذ فترة، ثم تزوجا عرفيّا لصغر سنهما وعقب ولادة الطفلة وضعاها في منور العقار.

وأوضح المتهمين أنه قد نشبت مشاجرة بين الفتاة ووالدها وطردها من المنزل، وعقب طردها من مسكنها اضطرت للعيش بصحبته، في مسكن واحد ونشأت بينهما العلاقة المحرمة التي نتج عنها إنجاب الطفلة.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على رضيع حديث الولادة داخل منور عقار بمنطقة بيجام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وعلى الفور أمر مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص، تبين العثور على رضيع حديث الولادة بمنور عقار سكنى، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي، فيما تم عمل التحريات، وتبين أن طفلة عمرها لا يتعدى 15 عاما هي من ألقت الرضيعة بعد ولادتها، بسبب علاقة غير شرعية، وقررت التخلص منها فور ولادتها داخل منور العقار.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من ضبط الفتاة وشاب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

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