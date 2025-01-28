لغز رضيع المنور.. مراهقة بيجام تخلصت من طفل الخطيئة في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بإشراف اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، غموض العثور على رضيع حديث الولادة داخل منطقة بيجام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية في القليوبية بلاغا من الأهالي تضمن العثور على طفل رضيع حديث الولادة داخل منور عقار بمنطقة بيجام بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وعلى الفور وجه اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية بسرعة الانتقال وكشف ملابسات الواقعة.

بالانتقال والفحص تبين العثور على طفل حديث الولادة بمنور عقار سكني، ولم يتعرف عليه أحد من الأهالي، فيما جرى عمل التحريات وتبين أن طفلة عمرها لا يتعدى 15 عامًا هي من قامت بإلقائه، بسبب علاقة غير شرعية، وقامت بالتخلص منه فور ولادته داخل منور العقار.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية في القليوبية من ضبط الفتاة المتهمة والشاب الذي أخطأ معها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.