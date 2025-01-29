دماء على طرق المنيا.. جثة و16 مصابا في أقل من 6 ساعات

المنيا- جمال محمد:

شهدت محافظة المنيا في أقل من 6 ساعات، 4 حوادث على طرقها الصحراوية، فبعد إصابة 20 شخصاً إثر وقوع حادث تصادم سيارتين، وانقلاب ثالثة صباح اليوم الأربعاء، شهد الطريق الصحراوي الغربي ظهر اليوم حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال، ما تسبب في إصابة 10 منهم، وانقلاب ربع نقل أخرى على الصحراوي الشرقي مما تسبب في مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي لمركز سمالوط.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 10 شخصاً بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وجرى نقلهم إلى مستشفى سمالوط التخصصي.

كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً آخر بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي لمركز بني مزار، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى سمالوط لتلقي العلاج .

ورجحت التحريات الأولية وقوع الحوادث بسبب السرعة الزائدة من قبل السائقين، وتحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.